A Bela Sintra lança sua confeitaria na Páscoa 2025

A doçaria portuguesa surgiu no século XV, quando Portugal era um grande produtor de ovos da Europa. Em tempos de crise, as freiras faziam seus doces para vender fora do convento e se sustentarem. A maioria dos doces são feitos de gema de ovos, açúcar e amêndoa.

Encomendas:

Via IFood ou pelos contatos abaixo

Telefone: (11) 3891 - 1090 | (11) 3891 - 0740

@docariaabelasintra