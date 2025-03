Novo álbum reúne gravações ao vivo do Carnaval de São Paulo 2025

A emoção dos desfiles do Grupo de Acesso II do Carnaval de São Paulo em 2025 agora pode ser revivida a qualquer momento com o lançamento do álbum "O Som da Avenida". A coletânea lançada em parceria com a Radar Records capta, em áudio ao vivo, toda a energia das arquibancadas e o samba-enredo que tomou conta do Sambódromo do Anhembi.

Imagem: Divulgação

Gravado diretamente durante os desfiles oficiais, o álbum reúne as apresentações completas das dez escolas que desfilaram pelo Grupo de Acesso II: Raízes do Samba, Imperatriz da Pauliceia, Unidos do Peruche, Torcida Jovem, Pérola Negra, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Primeira da Cidade Líder, Brinco da Marquesa e Camisa 12.