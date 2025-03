Prefeitura de São Paulo reúne cônsules em celebração ao Mês das Mulheres

Para homenagear a trajetória e o trabalho das mulheres à frente de consulados, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), realizou no último dia 28 o evento "Projeção da Mulher no Cenário Mundial". O encontro reuniu as profissionais que atuam em São Paulo para um café da manhã no auditório do Edifício Matarazzo e destacou a atuação dessas mulheres e sua importância para diplomacia e relações internacionais. Confira as fotos do evento:

Da esquerda para a direita: Niamb Casey (Irlanda), Secretária Angela Gandra, Sarah Clegg (Reino Unido) e Gesa Morfeld (Alemanha) Imagem: Divulgação