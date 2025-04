"Meninas Malvadas – O Musical" leva a essência do filme aos palcos

Meninas Malvadas - O Musical está em cartaz no Teatro Santander, trazendo para o palco a essência do filme que conquistou o público. Com um grande elenco, a montagem brasileira conta com Danielle Winits, Laura Castro e Anna Akisue nos papéis principais.

Baseado no filme de 2004, o musical tem roteiro de Tina Fey, músicas de Jeff Richmond e letras de Nell Benjamin. A história acompanha Cady Heron, uma adolescente que, após anos vivendo na África com seus pais zoólogos, precisa se adaptar à vida em uma escola americana. No novo ambiente, ela conhece o grupo mais popular liderado por Regina George. O confronto entre Cady e Regina leva a uma série de acontecimentos que exploram as dinâmicas sociais do ensino médio.