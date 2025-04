IRA! celebra os 20 anos do álbum "Acústico MTV" com show na Vibra São Paulo

IRA! Imagem: Ana Carina Zaratin/Divulgação

Em 2004, o IRA! tomou o mercado da música do Brasil com o lançamento de seu meteórico álbum "Acústico MTV". Somados, CD e DVD chegaram muito próximos de 1 milhão de cópias vendidas, figurando entre os cinco projetos mais bem sucedidos comercialmente da grife no Brasil, de todos os tempos.

Neste show revigorado que a banda apresentará em 2025, todas as clássicas músicas do "Acústico MTV" serão executadas, como "O Girassol", "Eu Quero Sempre Mais" e "Tarde Vazia" que estouraram o projeto alavancando a banda para um sucesso que fez com que a turnê durasse quase três anos, e rodasse pelo país todo.

O projeto também apresentará os grandes clássicos que acompanham a banda há algumas décadas, como "Envelheço na Cidade", "Dias de Luta", "Flores em Você, "Nucleo Base", "15 Anos", dentre outras como "Flerte Fatal", "Ciganos", "Poço de Sensibilidade", "Por Amor" - composição do saudoso Zé Rodrix - e "Pra Ficar Comigo", versão do IRA! para "Train in Vain (Stand By Me)" do The Clash, que a banda acabou incorporando até hoje em seu show elétrico.

Com o retorno aos palcos em maio de 2014, em histórico show na Virada Cultural no centro de São Paulo, o IRA! deixou pra trás os "dias de luta" que levaram à separação da banda, em 2007, e vivem "dias de paz" entre si e com o público, que os prestigia em massa nos shows feitos pela banda nos quatro cantos do país, nesses últimos dez anos.

"IRA! Acústico 20 Anos" é um projeto dos mais vigorosos, repleto de sucessos e clássicos de mais de quatro décadas, com o forte apelo popular que o IRA! tem para mostrar.

