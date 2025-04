Unidos de Vila Isabel celebra 79 anos com exibição de filme histórico

O filme é baseado nos relatos de Antônio Fernandes da Silveira, o "Seu China", um dos fundadores da azul e branca de Noel. O curta acompanha o cotidiano dos moradores do Morro do Pau da Bandeira e a preparação para o Carnaval de 1965, ano em que a escola conquistou o título e subiu para o Grupo Especial com o enredo "Rio, epopeia do Theatro Municipal". Para garantir acessibilidade, a exibição contará com legenda descritiva e intérprete de Libras.

Após a sessão, será realizada uma missa de ação de graças conduzida pelo Cônego Valtemario Frazão, pároco da Basílica Nossa Senhora de Lourdes, localizada no bairro.

A história da Unidos de Vila Isabel remonta a um senhor de olhos puxados conhecido como Seu China. Natural do Morro do Salgueiro, ele era um pintor apaixonado pelos carnavais de rua da Grande Tijuca. Em 1945, Seu China se mudou para o Morro dos Macacos e teve contato com os blocos carnavalescos do bairro de Noel, acreditando que Vila Isabel merecia ter sua própria escola de samba. Durante o domingo de carnaval de 1946, Seu China ficou impactado pelo desfile na Praça Barão de Drummond do Bloco Acadêmicos da Vila, agremiação do Morro do Pau da Bandeira. Ele se deslumbrou com a forma organizada do bloco desfilar, que parecia uma "miniescola de samba".

Foi então que, no quintal de casa na Rua Senador Nabuco, juntou-se um grupo de amigos e fundou a Unidos de Vila Isabel em 4 de abril de 1946. Essa casa serviu de sede administrativa da agremiação até 1958. De lá para cá, já são 79 anos de glórias e conquistas no panteão dos grandes carnavais das escolas de samba do Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Data: 04 de abril