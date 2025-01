Marcelo Rubens Paiva e Banda Lost In Translation se apresentam em São Paulo

Marcelo Rubens Paiva e Banda Lost In Translation Imagem: Luísa Bartalini/Divulgação

Marcelo Rubens Paiva é escritor, tradutor, foi músico até os 20 anos, formado em violão clássico pelo conservatório Magda Tagliaferro e FAPART, tocou em shows universitários e no Primeiro Festival da TV Cultura. Deu um tempo na música depois do acidente que lesionou sua medula, e se dedicou à vida literária, publicando Feliz Ano Velho (1982, Prêmio Jabuti) e Ainda Estou Aqui (prêmio Jabuti 2015). Compôs músicas para a banda IRA!, Kiko Zambianchi e Mitar "Suba" Subotic, no projeto São Paulo - Confession, e para o projeto Poema Combate. Aluno de Indiara Sfair, Paulo Meyer e Eneas Santos Ribeiro, passou a tocar gaita na banda Saco de Ratos.

Já Luíza Villa é cantora, instrumentista e compositora. Em 2024, iniciou seu primeiro show solo em formato voz e violão, nos quais toca composições próprias, além de explorar clássicos da música brasileira através de novos arranjos. Fábio França (voz, violão e flauta) é idealizador da banda Orchestra Paulista de Soul, que marcou presença frequente no cenário paulistano dos anos 90. O músico Arthur, também integrante da Lost In Translation, começou com violão em 2005 e guitarra em 2007. Estudou improviso e música popular e contemporânea em cursos livres na EMESP e em duas oficinas de música em Curitiba. Rick Villas- Boas é baixista e violonista atuando na cena musical desde 1980. E Lulli Villares é baterista e já participou de várias bandas de música instrumental.

SERVIÇO

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Conjunto Nacional - Avenida Paulista 2073 - 2º Andar - Consolação - São Paulo/SP

Shows: 20h|22h30 (abertura da casa às 19h)