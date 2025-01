Em seu aniversário, Alexandre Pires anuncia Leonardo como atração surpresa

Alexandre Pires anunciou a gravação do projeto "Pagonejo Bão", uma fusão entre o pagode e o sertanejo, dois dos gêneros mais populares do Brasil. O show acontecerá no próximo dia 29 de janeiro, no Espaço Dois Ipês, em Goiânia, cidade considerada o coração do sertanejo nacional.

Alexandre Pires Imagem: Divulgação

Com regravações e músicas inéditas, Leonardo se unirá à Ana Castela, Lauana Prado, Murilo Huff, Matogrosso & Mathias, Léo Santana, Luiz Cláudio & Giuliano e Leonardo em uma noite única. "Pagonejo Bão" é um desejo antigo de Alexandre Pires, que vai reunir sucessos que fazem parte da playlist de milhares de brasileiros e do repertório pessoal do cantor.