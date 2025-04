Descubra os detalhes sobre o vestido de noiva de Ana Maria Braga

Para o momento especial, Ana escolheu um vestido sob medida da estilista Lethicia Bronstein feito em tempo recorde: três semanas. O modelo - de mangas longas bufantes, decote princesa na frente e decote redondo nas costas - foi confeccionado em tule de organza off white (com forro de pele rosado) e aplicações de flores amarelas, azuis, vermelhas, lilás e bordadas de sete padronagens de rendas, criando uma estampa de patchwork exclusiva, marca registrada do DNA de Bronstein. A saia godê de baixo, sobreposta a outra saia de tule com 12 tiras de pregas, cria movimento e leveza para a celebração no jardim, ao fim de tarde.

Vestido de noiva de Ana Maria Braga Imagem: Wellington Marques/Divulgação

"Quando Ana Maria me procurou, ela ainda não tinha uma visão clara do modelo de vestido de noiva que desejava, mas estava absolutamente certa de que queria 'um vestido feliz'. Após três encontros, conseguimos criar o vestido dos sonhos dela. Para mim, esta peça se tornou a verdadeira personificação da alegria que Ana Maria irradia em nossas manhãs há tantos anos", compartilhou Lethicia Bronstein, que trabalhou em conjunto com o figurinista do programa "Mais Você", da TV Globo, Fábio Paiva.

Ana Maria Braga e Fábio Arruda Imagem: Reprodução