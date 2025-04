Harry em Londres: Entenda a batalha do príncipe contra o governo britânico

O drama começou um mês depois que Harry e Meghan fizeram o anúncio de que estavam indo embora, quando o Comitê Executivo para a Proteção da Realeza e Figuras Públicas, conhecido como Ravec, que reúne autoridades governamentais, a polícia e membros da família real, decidiu que eles não se qualificariam mais para proteção de segurança financiada publicamente no Reino Unido, uma vez que se retiraram voluntariamente de suas funções oficiais para começar uma nova no exterior. O Ravec é responsável por avaliar as personalidades que correm risco particular de terrorismo, comportamento obsessivo ou outras ameaças e assim fornecer segurança adequada.

É um caso complexo. Harry, como filho do monarca e 5º na linha sucessória, segue sendo uma figura pública que atrai atenção e riscos, o que se estende aos seus filhos e, claro, Meghan. O fato de que, ele insiste, "ter sido forçado" a deixar sua função e país (por questões pessoais), não muda seu status legal, é crucial para o caso. E complica mais.

Mesmo contrariamente aceitando ter sido rebaixado, ou, como Harry define, ter sido "destacado para tratamento inferior", o príncipe admitiu pagar por sua própria segurança quando estiver no Reino Unido, mas ainda assim acredita que não é o suficiente pois não teria acesso a informações de inteligência para sua equipe. Ele quer pagar ou reembolsar o governo para ter essas informações, o que foi recusado. Hoje, os Sussex só terão acesso ou proteção oficial em casos analisados individualmente, com regras estritas como ter aviso prévio de meses, algo que Harry considera inadmissível e impraticável (além de, claro, injusto).

Por isso, o príncipe se recusa a trazer os filhos para visitar o Rei ou a Família (só trouxe os filhos quando sua avó era viva e celebrava o Jubileu de Platina e Meghan só voltou, além dessa data, para o funeral de Elizabeth II). Porque não encontrou apoio entre seus parentes para reverter a situação, o príncipe foi à Justiça tentar reverter a decisão. Sim, o drama familiar de alguma forma é o que está sendo discutido no tribunal também. Apesar de inicialmente ter sido derrotado em seus argumentos, Harry conseguiu apelar para uma nova avaliação do Tribunal Superior de Londres, onde três juízes vão ouvir os argumentos de seus advogados que a conclusão do Governo viola a política oficial.

O que os tabloides exploram com vigor é que Harry mantém o discurso de que "foi forçado" a sair e que seus filhos e esposa correm um risco ainda maior do que sua mãe, Princesa Diana (que teve sua segurança retirada quando se divorciou e morreu em Paris, perseguida por paparazzi). Segundo Harry, o que ele e Meghan enfrentam é ainda pior por causa de "camadas adicionais de racismo e extremismo", e que ter sido informado de que não teria mais proteção sem ser consultado poderia ser "alguma forma de punição por proteger minha família e colocá-la em primeiro lugar". Em outras palavras para quem acompanha a novela: nada mudou e o processo ainda é para validar a posição pessoal do casal de que provocou ciúmes na Família Real e foram injustamente punidos pelo sucesso.

Nada dessa narrativa pode ser usada diretamente agora porque o Tribunal Superior decidiu que isso não influenciou a decisão do governo de alterar o status de segurança de Harry, e que não houve nada ilegal no processo. Por isso agora o argumento é focado apenas nas regras da avaliação de riscos de pessoas públicas (porque Harry e Meghan se encaixam nesse status).