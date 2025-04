Dupla Maiara e Maraisa e Belo se apresentam no Festival Fuzuê Tropical

Por: Patricia Alves

O Casa Grande Hotel Resort & SPA, em parceria com a agência Play, traz para o Guarujá o Festival Fuzuê Tropical com dois grandes shows nacionais para agitar o feriado prolongado da Páscoa: a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, no dia 18 de abril, e o cantor Belo, dia 19 de abril. A festa será realizada no Centro de Exposições do hotel, a partir das 16h, e o show é aberto ao público. As vendas de ingressos estão abertas no site Ingresse.