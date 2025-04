Mesa de pista

- Tem novidade no museu de cera Madame Tussauds, em Londres: a estátua de Mbappé, o atacante francês do Real Madrid.

- O musical "Elza" estreia dia 27 de julho no Teatro Claro.

- Vamos celebrar o dia mundial do livro no dia 23 de abril. No Rio, a Livraria da Travessa terá funcionamento até a meia-noite, com lançamentos de livros, palestras temáticas e apresentações artísticas. Já a Livraria Argumento promoverá doações de livros para bibliotecas comunitárias, além de bate-papos com autores em suas unidades.

Cris Porto Imagem: Reprodução

- A joalheira Cris Porto vai comemorar seus 40 anos de história com uma festa no dia 15 de abril, na Casa Wooding, em São Paulo. O evento reunirá convidados para celebrar as quatro décadas de elegância que marcaram sua trajetória na joalheria.