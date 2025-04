Alok produz show inédito para o Coachella com painel interativo humano

Alok sobe ao palco do Coachella, o Sahara Tent, nos dias 12 e 19 de abril com transmissão ao vivo pelo canal do festival no YouTube a partir das 16h10 de Los Angeles (20h10 no horário de Brasília). Para a apresentação, Alok firmou parceria com o grupo Urban Theory e, juntos, vão proporcionar uma experiência singular ao público do festival que terá a oportunidade de conferir um show visual desenvolvido exclusivamente para a ocasião. O Urban Theory é um dos coletivos de dança com mais expressividade na internet, ultrapassando os 25 milhões de seguidores nas redes sociais e a marca de cinco bilhões de visualizações em seus vídeos.

Alok Imagem: Divulgação

Famoso pelo uso do tutting - estilo de formar padrões geométricos com os braços e as mãos -, o grupo vai explorar movimentos corporais em sincronia com o set de Alok, formando um grande painel interativo humano composto por 50 performers. A coreografia dialoga com a temática proposta por Alok e observada em seus shows desde 2022. As duas mãos cenográficas gigantes estendidas em direção ao público, criadas pelo sueco Alexander Hesse, invocam as possibilidades das escolhas individuais, o potencial produtivo e criativo, mas também faz um convite de aproximação entre o público e o artista, um gesto que, agora como o Urban Theory, se expande ao coletivo na mensagem sobre a importância individual dentro do todo, onde cada um é parte integrante do show.