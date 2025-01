Rei Charles e Rainha Camilla celebram uma data importante em 2025?

Como Diana ficou profundamente magoada por jamais ter sido a escolhida do coração do marido, ele era totalmente dedicado à Camilla, ela contribuiu para que para muitas gerações, Charles e Camilla fossem tratados como vilões, e duas pessoas descuidadas e insensíveis.

?Para mudar essa percepção, demandou muita força interior e externa, especialmente de Camilla. Perseguida, humilhada e criticada, para muitos, ela ainda é a destruidora de lares que fez Diana sofrer deliberadamente. Mas, para outros, trinta anos depois, Camilla é a protagonista de uma história de amor verdadeira, que demandou todas as provas de resiliência possíveis e imagináveis. ??A vida deu muitas voltas para Camilla, que nunca esperou ser Rainha um dia. Sua discrição e tranquilidade, para especialistas, vêm justamente da falta de pretensão. Para ela, é sobre Charles, não a Coroa. Por isso, quando chegar abril de 2025 e eles celebrarem 20 anos de casados, haverá, certamente, muito o que falar do casal real. Ainda mais que sofreram tanto para conseguirem ficar juntos. As bodas de porcelana serão ultra relevantes.

O aniversário de casamento vem depois de anos que não tem sido fáceis. Afinal, depois da longa espera para a sucessão (mais de cinco décadas), em apenas poucos meses como Rei, Charles enfrentou acusações de racismo, pressões políticas, ainda continuou lidando com a briga entre seus dois filhos (que estão há pelo menos quatro anos sem se falar) e, ainda por cima, descobriu estar com câncer. Camilla também está lidando com algumas questões respiratórias, por isso falar de festa em abril soa bem longe para ambos. ?

O que é certo é que Camilla faz parte integral da vida de Charles e seu apoio emocional, especialmente após a ascensão dele ao trono, faz dela hoje uma figura admirada. Em 2025, espera-se que Camilla continue cumprindo suas funções de apoio ao marido e rei, com foco em causas de bem-estar social, saúde mental e iniciativas que reforcem a modernização da monarquia.

?Mas, se forem seguir a tradição dos últimos 20 anos, Rei Charles e Rainha Camilla vão celebrar seus 20 anos de casamento apenas com um círculo íntimo. Em 2024, no auge do tratamento de câncer dele, eles passaram alguns dias em Birkhall, na propriedade de Balmoral, na Escócia. Foi recomendação médica, claro, mas ajudou também a deixá-los menos expostos às discussões em torno dos dramas familiares.

O presente tradicional de 20 anos de casamento é porcelana, um marco que simboliza a beleza e a fragilidade, mas também a força que pode ser construída ao longo do tempo, assim como um casamento bem-sucedido que, apesar de momentos difíceis, se mantém resistente. Também uma metáfora para a transformação: assim como a porcelana é formada por calor e pressão, o casamento também evolui e amadurece com o tempo. Por isso alguns dão também presentes de platina, para simbolizar a força do casamento. O que certamente representa Charles e Camilla.