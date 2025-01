O ator Miguel Roncato em destaque na série Senna, na Netflix

Por: Flávia Viana

No dia 29 de novembro estreou a série "Senna", na Netflix, na qual o ator Miguel Roncato interpreta o jornalista e comentarista Reginaldo Leme. "Eu era recém-nascido quando o Senna faleceu. Conheci o Ayrton através do seu legado não somente nas pistas, onde o talento dele era inegável, mas também nos corações dos brasileiros. Acho que essa é a razão dessa minissérie ser tão especial: ela tem a oportunidade e a potência de levar o Brasil ao mundo pelo prisma de um ícone brasileiro que viveu seu ofício e suas crenças com verdade e fé. Hoje, eu vejo com mais clareza o quanto os valores do Senna são importantes e fazem bem para a história afetiva do nosso país".