Shopping Frei Caneca apresenta a 3ª edição do desfile itinerante

No dia 10 de maio, os corredores do Shopping Frei Caneca se transformam em verdadeiras passarelas durante a terceira edição do 'Fashion Days'. O evento promete transformar o centro de compras em um verdadeiro palco, reunindo estilo, inovação e uma experiência para o público.

O desfile itinerante conta com três saídas, às 13h, 15h e 18h, e apresenta as principais apostas das lojas do empreendimento para a temporada de outono-inverno. O público pode conferir de perto as tendências em roupas, calçados e acessórios que prometem se destacar nos próximos meses.