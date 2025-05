Jota Quest lança canção em homenagem a Rita Lee

Por: Patrícia Alves

A banda Jota Quest lançou na última quinta-feira (08) "Eu Queria Ser (Canção pra Rita Lee)", nova faixa de trabalho do álbum "De Volta ao Novo", com singela homenagem a cantora e compositora Rita Lee. Com letra composta em parceria com Sérgio Britto, a faixa ganhou videoclipe em P&B, gravado em Nova York, durante passagem do grupo pelos Estados Unidos, além de uma arte de capa especial do artista visual Carlos Fides, com ilustração dedicada a rainha do rock.