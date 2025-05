Presidente do SINPESP promove o 17º Encontro do Saber Psicanalítico

A presidente do SINPESP (Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo), Araceli Albino, promove neste sábado, 10 de maio, o 17º Encontro do Saber Psicanalítico, que será realizado no Leques Brasil Hotel, em São Paulo. O evento reunirá importantes nomes da psicanálise para uma jornada de trocas, escutas e reflexões profundas sobre o passado, o presente e o futuro da psicanálise. Um espaço pensado para o diálogo entre experiências e saberes que continuam a transformar a prática clínica e teórica da psicanálise no Brasil.

Araceli Albino Imagem: Divulgação