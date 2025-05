Conheça a agência que transforma arquitetura em narrativa visual

Em 2025, a atuação do estúdio ganhou visibilidade ao assumir a comunicação digital de quatro marcas presentes na Casa Cor, o maior evento de arquitetura, design e paisagismo das Américas. Mais do que divulgar, o trabalho envolve interpretar e apresentar os ambientes de forma que comuniquem tanto com o público final quanto com outros profissionais do setor.

"Estar presente na Casa Cor por meio do trabalho dos nossos clientes mostra que comunicação também faz parte do projeto", comenta Natália. O portfólio do Studio Gaugi inclui desde lançamentos até ativações e projetos de diferentes tamanhos. Em comum, está o compromisso com a construção de uma linguagem visual que tenha clareza, coerência e propósito.