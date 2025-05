Vistos Americanos para chefs, padeiros e artistas culinários

Imagem: Reprodução

O visto O-1B é destinado a indivíduos com "habilidade extraordinária" nas artes, incluindo a culinária. Para qualificá-lo, é preciso demonstrar reconhecimento, como destaques em revistas, participação em festivais gastronômicos ou elogios de críticos respeitados. Com esse visto, você pode trabalhar nos EUA por até três anos, com possibilidade de extensão.

Se sua paixão é preservar e compartilhar sua herança cultural, o visto P-3 pode ser ideal. Destinado a artistas que vêm aos EUA para ensinar ou se apresentar com um programa "culturalmente único", é perfeito para chefs que desejam compartilhar métodos tradicionais e sabores autênticos, como um sushiman ou um chef francês. Esse visto tem validade de um ano, com possibilidade de extensão.

Esses vistos são vantajosos para profissionais da culinária porque evitam as longas demoras e complexidades da certificação trabalhista. São processos mais rápidos e acessíveis, permitindo que seu talento ou tradição fale por si. Em um momento em que os americanos buscam sabores autênticos, ter um especialista nativo na cozinha é mais do que uma tendência - é uma experiência. E o sistema de imigração dos EUA está reconhecendo isso.