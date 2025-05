Entre bolinhas e coroas: o legado fashion de Diana na era Kate

Hoje, Catherine é mais do que a nova Princesa de Gales: ela é, de fato, a herdeira fashion de Diana na Família Real. O vestido em questão — branco, de mangas compridas, com bolinhas pretas - é assinado pela estilista Alessandra Rich, e foi complementado com um chapéu floral preto com detalhe de véu e os emblemáticos brincos de pérolas Collingwood, que pertenceram à coleção de Diana. Um visual deslumbrante, pensado para equilibrar solenidade, tradição e imagem pública.

Reciclar também tem sido uma tendência constante da princesa nos últimos tempos - e, curiosamente, isso é visto como uma virtude. A estreia do vestido ocorreu em 2023, também numa cerimônia oficial, quando Catherine o combinou com um chapéu Philip Treacy com penas brancas. Já a versão preta com bolinhas brancas apareceu em 2022, durante uma missa em homenagem ao príncipe Philip.

Catherine é conhecida por seu estilo elegante e atemporal, e os vestidos de bolinhas (polka dots) são uma assinatura recorrente. A origem do nome remonta ao século 19, influenciada pela popularidade da dança polca — embora a relação direta entre o ritmo e o padrão seja nebulosa. O termo foi impresso pela primeira vez em 1867, numa revista feminina americana, e logo virou sinônimo de jovialidade e graça.

Nos anos 1920 e 1930, com a ascensão da moda prêt-à-porter, o visual ganhou leveza e frescor. Já nos anos 1950, nos Estados Unidos do pós-guerra, virou ícone de feminilidade com silhuetas rodadas e cinturas marcadas, imortalizadas por Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor e Lucille Ball. Nos anos 1980, voltou com força — e com o endosso da própria Princesa Diana, que adorava a versatilidade do padrão, capaz de ser elegante, sensual, inocente ou provocador dependendo da cor e do corte.

Kate Middleton já usou vestidos de bolinhas em diversas ocasiões simbólicas: no ensaio do casamento real, quando estava grávida do príncipe George (e no dia de sua saída do hospital), além de aparições públicas em Wimbledon, no Royal Ascot e em vários compromissos oficiais ao longo da década.

Não se trata apenas de moda — trata-se de como se constrói uma imagem pública na intersecção entre tradição, memória e identidade. Se as bolinhas evocam Diana, é porque Kate sabe muito bem o que está fazendo.