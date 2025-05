Silvio de Abreu opina sobre papel de influencers nas novelas

Durante a conversa, Abreu também comenta a presença crescente de influenciadores digitais em produções televisivas: "Acho que o influencer deve fazer o que sabe fazer, mas não é ator. Sinto muito. Ser ator é outra profissão", afirma.

Longe da emissora carioca desde 2020, quando optou por não renovar contrato, Silvio estreou no streaming como supervisor de "Beleza Fatal" (Max, 2025), escrita por Raphael Montes: "Foi um prazer trabalhar com Raphael. Unimos minha forma clássica com a modernidade dele ao construir personagens e cenas. Funcionou maravilhosamente bem", conta, também analisando as mudanças no setor audiovisual: "Depois da pandemia, o streaming cresceu muito e pulverizou tudo".

