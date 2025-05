Renato Misiuk presta homenagem a Agnaldo Rayol em novo espetáculo

O trio é formado por tenores de perfis distintos, o que garante um espetáculo versátil: Vannucci, destaque do Theatro Municipal de São Paulo e especialista em óperas italianas; CaJunior, tenor formado pela USP que transita entre o erudito e o pop com naturalidade e Leone, figura tradicional das festas italianas da Mooca, com uma voz que celebra as raízes napolitanas.