Cintia Abravanel cria releitura de árvore de Natal com 4 metros de altura

A artista plástica Cintia Abravanel apresenta a instalação "Presentes" no Terminal Pinheiros, em São Paulo, de 6 de dezembro a 10 de janeiro. A obra, que mede 4 metros de altura, traz em sua combinação o ferro, acrílicos coloridos e fios de nylon, trançados de forma intrincada, e reflete a fase mais recente do trabalho da artista. A instalação conta com montagem especial, na qual os cubos ganham iluminação de led.

Instalação "Presentes" Imagem: Nario Barbosa

Com o objetivo de democratizar a arte e torná-la acessível a um público diversificado, Cintia escolheu o Terminal Pinheiros como cenário para sua criação. A instalação "Presentes" foi criada em 2023, exibida inicialmente na Galeria Roberto Camasmie, e tem como objetivo central lembrar as pessoas de que a vida é um presente e merece ganhar muitas cores e formas.