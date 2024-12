A tradição de Natal que a princesa Diana não cumpriu com a família real

Cada família tem as suas tradições de Natal, e a realeza não está isenta disso. Por mais óbvios que esses costumes possam parecer, às vezes eles não são tão claros para quem é novo na família. Este foi o caso do primeiro Natal da princesa Diana com a família real britânica, após o casamento com o príncipe Charles em 1981.

Princesa Diana Imagem: Reprodução

Todos os anos, a Rainha Elizabeth e suas famílias se reúnem na véspera de Natal em Sandringham Estate, a casa de campo da monarca. Lá, todos os presentes são guardados na sala vermelha até as festividades começarem, às 18 horas em ponto. Mas, há uma regra especial que tem de ser cumprida, a mesma que a princesa Diana desconhecia: os presentes devem ser engraçados.