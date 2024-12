Como eles se conheceram - Príncipe Charles e Lady Diana Spencer

?Um ano depois, o romance entre Charles e Sarah já havia esfriado — principalmente após Sarah afirmar à imprensa que seu relacionamento com o príncipe era "totalmente platônico". Mesmo assim, Charles convidou Sarah e sua irmã, Diana, para seu aniversário de 30 anos no Palácio de Buckingham. Logo depois, Charles e Sarah terminaram o relacionamento.

Quase três anos mais tarde, em julho de 1980, Philip de Pass (amigo do príncipe Philip) e sua esposa, Philippa (assistente da rainha Elizabeth), convidaram Lady Diana Spencer para passar um fim de semana em sua residência, em Petworth, West Sussex, onde o príncipe Charles também estaria presente.

Durante o fim de semana, o grupo foi ao Cowdray Park assistir ao príncipe Charles jogar polo com seu time, Les Diables Bleus. Após o jogo, retornaram à residência para um churrasco. Diana sentou-se próxima a Charles em um monte de feno. Depois de conversarem sobre amenidades, ela ofereceu seus pêsames pela morte de seu "respeitável avô", Earl Mountbatten, assassinado pelo IRA onze meses antes. Os comentários gentis e os grandes olhos azuis de Diana tocaram o coração de Charles. Eles conversaram até a noite.

No dia seguinte, Charles convidou Diana para visitá-lo no Palácio de Buckingham, mas, por educação com sua anfitriã, Diana recusou. Pouco depois, ele a convidou para assistir a uma apresentação do Réquiem, de Verdi, no Royal Albert Hall. Diana aceitou e foi acompanhada por sua avó, Lady Fermoy, ao Palácio de Buckingham para um jantar nas dependências do príncipe.

Em agosto, Diana fez um passeio com Charles no iate real Britannia. No mês seguinte, ela o acompanhou ao castelo de Balmoral para o final de semana dos Jogos Braemar. Tornaram-se companheiros constantes até que, no dia 6 de fevereiro de 1981, Charles a pediu em casamento no castelo de Windsor.

No dia 29 de julho de 1981, Lady Diana Spencer, então com 19 anos, chegou em uma carruagem à catedral de St. Paul, em Londres. Lá, casou-se com o príncipe Charles, de 32 anos, em uma cerimônia anglicana celebrada pelo arcebispo de Canterbury, diante de mais de 2.500 convidados. O evento foi assistido por mais de 750 milhões de pessoas em mais de 70 países pela televisão.