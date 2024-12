Como eles se conheceram - Tom Cruise e Nicole Kidman

Em 1989, a atriz Nicole Kidman conseguiu um papel no filme de suspense Terror a Bordo, contracenando com Sam Neill e Billy Zane. Sua performance foi amplamente elogiada e chamou a atenção de Tom Cruise, que já era um astro consolidado por sucessos como Negócio Arriscado, Top Gun e Rain Man. Enquanto participava de um festival de filmes no Japão, Nicole recebeu uma ligação de Tom, que a convidou para fazer um teste para seu próximo filme, Dias de Trovão. À procura de uma protagonista, Tom levou Nicole a Los Angeles para o processo.

Tom Cruise e Nicole Kidman Imagem: Reprodução

"Minha reação inicial ao ver Nicole pela primeira vez foi de desejo", admitiu Tom. Ele a escalou para sua primeira produção norte-americana no papel de uma jovem neurologista australiana do Daytona Beach Hospital. No filme, sua personagem cuida do piloto de corrida ferido interpretado por Tom e acaba se apaixonando por ele. Essa paixão também se estendeu para fora das telas: Nicole revelou à revista Vanity Fair que foi amor à primeira vista. "Ele simplesmente me deixou sem chão. Fiquei completa e perdidamente apaixonada", declarou.