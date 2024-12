Belinda Davids revive Whitney Houston em turnê pelo Brasil

Belinda Davids, cantora sul-africana conhecida por suas interpretações dos clássicos de Whitney Houston, já está em solo brasileiro para iniciar sua turnê. Belinda apresenta uma série de shows inesquecíveis que celebram os 32 anos do filme "O Guarda-Costas".

Belinda Davids Imagem: Divulgação

A estreia aconteceu no dia 05 de dezembro, no Teatro Positivo, em Curitiba. Após a abertura, a cantora segue para o BeFly Hall, em Belo Horizonte, no dia 6 de dezembro. Em seguida, no dia 7 de dezembro, é a vez do Multiplan Hall, em Ribeirão Preto. No dia 8 de dezembro, Belinda se apresentará no Espaço Unimed, em São Paulo. Depois, no dia 10 de dezembro, o encerramento no Brasil acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Por fim, a cantora segue para o Chile, onde encerrará sua jornada latino-americana no dia 14 de dezembro, no Movistar Arena, em Santiago, antes de dar continuidade a uma agenda cheia de compromissos pelo mundo.