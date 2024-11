Traymon no Salão CasaModa

A marca Traymon, com 33 anos de história, participa da nova edição do Salão CasaModa com a coleção de inverno 2025. Uma das únicas marcas com coleção feminina e masculina, apresenta uma paleta de cores com destaque para os tons vermelhos. Ademar Luiz Traiano Junior e Aline Matiuzzi Traiano, responsáveis pela Traymon, responderam algumas perguntas sobre sua nova coleção. Confira:

Ademar Luiz Traiano Junior e Aline Matiuzzi Traiano Imagem: Divulgação

1- Qual a sua aposta para o próximo inverno ?

R: Sobre a coleção de inverno 2025, estamos com uma paleta de cores cuidadosamente selecionada com destaque para os vermelhos profundos, o rosa chá e o verde oliva acompanhados dos tons neutros como fendi e alguns marrons. Tecidos nobres e modelagens elegantes que valorizam a silhueta de forma sutil.