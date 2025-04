Faz negócios com os EUA? Você pode se qualificar para um visto

Embora 2025 tenha trazido uma tendência de mudanças na política de imigração, o visto E-1 continua sendo uma opção viável e atraente. Apesar do aumento da fiscalização em diversas categorias imigratórias, esse visto segue adequado para aqueles que mantêm um comércio contínuo e qualificado com os EUA. Sua estrutura e propósito estão alinhados com a realidade dos negócios atuais, tornando-o uma escolha estável mesmo em meio a mudanças políticas.

O visto E-1 está disponível para cidadãos de países que possuem um tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos. Para se qualificar, os solicitantes devem demonstrar que estão envolvidos em comércio substancial — definido como um fluxo contínuo de transações internacionais significativas — principalmente entre seu país de origem e os EUA. Diferente dos vistos baseados em investimento, o E-1 não exige um valor mínimo fixo. Em vez disso, ele enfatiza a troca comercial ativa, como a transferência regular de bens, serviços ou tecnologia.

Esse visto se aplica a uma ampla variedade de setores, incluindo, mas não se limitando a industria, logística, serviços profissionais, consultoria, finanças, turismo e tecnologia. Se mais de 50% do seu comércio internacional for com os Estados Unidos, e a atividade comercial for consistente e bem documentada, o visto E-1 pode ser uma excelente opção para o seu modelo de negócios.

Além da sua flexibilidade, o visto E-1 pode ser renovado enquanto a atividade comercial continuar. Ele também concede benefícios aos familiares elegíveis: cônjuges e filhos solteiros menores de 21 anos podem acompanhar o titular do visto, e os cônjuges podem solicitar autorização de trabalho nos EUA, oferecendo suporte e oportunidades financeiras adicionais para a família.

Essa categoria de visto é especialmente indicada para profissionais de negócios que já atuam em mercados internacionais e desejam formalizar ou expandir sua presença nos EUA. O E-1 recompensa o envolvimento ativo, o desempenho comercial comprovado e parcerias comerciais de longo prazo.