Opereta "A Viúva Alegre" celebra Carmen Miranda

Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana

Em geral, quando se fala de ópera se pensa em drama, mas há peças que em vez de tragédia, trazem charme, humor e uma boa dose de romance. Pois é exatamente isso que "A Viúva Alegre" faz - e faz muito bem desde 1905. Essa opereta, composta por Franz Lehár, nasceu em Viena, mas rodou o mundo, virou filme, influenciou a moda e até hoje continua sendo montada nos palcos mais importantes. Um sucesso que atravessa o tempo com leveza e sofisticação.

Opereta "A Viúva Alegre" Imagem: Reprodução

E justamente no ano de seu 120º aniversário, é a obra que abre a temporada de lírica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, do dia 19 de abril até o dia 27, marcando seu retorno aos palcos do teatro depois de mais de uma década desde sua última montagem. Com Coro e Orquestra Sinfônica do TMRJ, a montagem tem concepção e direção cênica de André Heller-Lopes, coreografia de Rodrigo Negri e direção musical e regência do maestro titular da OSTM, Felipe Prazeres, contando no elenco, os cantores Gabriella Pace, Tati Helene, Igor Vieira, Santiago Villalba, Ricardo Gaio, Guilherme Moreira, Carolina Morel, Thayana Roverso, Fernando Portari, Geilson Santos, Guilherme Gonçalves, João Campelo, Frederico de Assis, Ciro D'Araújo, Eliane Lavigne, Fernanda Schleder, Loren Vandal e a participação especial da atriz Alice Borges.