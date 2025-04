O Grupo Prada pode se tornar o próximo gigante do luxo?

A PRADA QUER MAIS QUE UM PORTFÓLIO. ELA QUER PODER.

O Prada Group, que já conta com marcas como Miu Miu, Church's, Car Shoe e a confeitaria Marchesi 1824, agora incorpora uma das casas de moda italianas mais icônicas: a Versace.

Essa aquisição amplia sua relevância criativa - e também sua musculatura financeira e cultural.

Em um cenário onde o soft power das marcas se torna estratégico, a Prada dá um passo ousado para transformar sua atuação de grupo em império.

O GRUPO PRADA E SUAS AQUISIÇÕES

Fundado em 1913 por Mario Prada, o Grupo evoluiu de uma boutique de artigos de couro em Milão para um conglomerado de luxo de renome mundial. Atualmente, detém marcas próprias como Prada e Miu Miu, além de aquisições em setores relacionados à moda e lifestyle.

POR QUE AGORA?

Em um momento de desaceleração global no consumo de luxo, grupos sólidos se preparam para o futuro com aquisições estratégicas.

A Versace, com seu apelo jovem, sensual e audacioso, complementa esteticamente as marcas do Prada Group.

É uma jogada de diversificação e fortalecimento -- e também um gesto de resistência frente ao domínio dos conglomerados franceses.

UM "CONGLOMERADO" NASCENDO SOB A BANDEIRA ITALIANA?

Ao unir duas potências italianas, o Prada Group também fortalece a narrativa do "luxo italiano unido". No passado, marcas como Fendi e Bulgari foram absorvidas por grupos estrangeiros. Agora, a Prada faz o caminho inverso: protege e expande o legado italiano. É uma reafirmação de identidade e soberania criativa.

O grupo já movimenta cerca de €4,2 bilhões por ano -- e, com a Versace, esse número tende a crescer substancialmente. A Versace sozinha já gera cerca de €1 bilhão em receita anual. A Prada pode, portanto, ultrapassar a marca dos €5 bilhões em receita consolidada, aproximando-se cada vez mais da elite dos conglomerados de luxo.

UMA NOVA CARTOGRAFIA DO LUXO

Com a aquisição, a narrativa do fatto in Italia é mais uma vez consolidada. Esse movimento pode marcar um turning point para o reposicionamento da Itália no mapa geopolítico do luxo -- não mais apenas como berço de talentos e produção, mas como centro de comando estratégico. É uma revalorização do luxo feito por italianos, para o mundo, sem mediações externas.