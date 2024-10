Festival Internacional Cervantino recebe o Brasil como convidado de honra

A 52ª edição do Festival Internacional Cervantino chega à sua última semana com o Brasil como convidado de honra. Desde 11 de outubro, o evento reuniu grandes nomes das artes brasileiras em sua programação, na cidade de Guanajuato, no México. Até 27 de outubro, o festival ainda recebe Lenine, Francisco, el Hombre, Christiane Jatahy, Julio Adrião, Pietá, Clayton Nascimento, Companhia de Dança Deborah Colker, Xeina Barros e João Camarero.

Lenine Imagem: Divulgação

Na sexta-feira (25/10), atrações da música, do teatro e da dança se apresentam. A começar pela banda Pietá, que vem com seu recente lançamento, o álbum "Nasci no Brasil". Mais tarde, Júlio Adrião protagoniza o espetáculo "A descoberta das Américas", baseado no texto homônimo do escritor italiano Dario Fo, um dos maiores sucessos da primeira década do século XXI. Finalizando o dia, a Companhia de Dança Deborah Colker apresenta o espetáculo "Cão sem plumas".