Pelé ganha homenagem em novo livro narrado por Gilberto Gil

Por: Flávia Viana

Em 23 de outubro, aniversário do eterno Pelé, a Garoa Livros anuncia um presente para o Rei e para todos os seus fãs: a versão em audiolivro de "Dico - o menino que morava no coração do Pelé" narrada por Gilberto Gil.

"Dico" é um livro de Celso de Campos Jr., ilustrado por Lhaiza Morena e com quarta capa assinada por Flávia Arantes do Nascimento, que acompanhou a gravação do audiolivro, no estúdio Palco, no Rio de Janeiro. A obra tem parte da renda revertida para a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e é uma homenagem ao legado de Pelé. O audiobook já pode ser adquirido na Audible, na Tocalivros e em outras plataformas de audiolivros. E a versão impressa da obra segue nas livrarias e sites do ramo.