Estreia internacional: brasileira lança filme em Hollywood

Rafaela Gonçalves é atriz, produtora e escritora nascida em Ribeirão Preto e atualmente radicada em Los Angeles. Mudou-se para os Estados Unidos após o ensino médio para estudar atuação. Formou-se pela AMDA (American Musical and Dramatic Academy) e, logo em seguida, iniciou o mestrado em Produção de Cinema e TV, também concluído.

Rafaela Gonçalves Imagem: Divulgação

Durante a pós-graduação, produziu diversos curtas-metragens e, em 2024, aos 24 anos, co-produziu seu primeiro longa, Blow for Blow, com nomes como Rigan Machado e Paulo Costa. O filme terá estreia mundial no TCL Chinese Theatre, em Hollywood, no dia 28 de abril de 2025.