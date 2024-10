Musical "Por Elas", sobre a força do canto feminino, chega a São Paulo

Após estrear em Ipatinga, Minas Gerais, e realizar uma elogiada temporada no Rio de Janeiro, passando também por Duque de Caxias, o musical "Por Elas" chega a São Paulo, onde fica em cartaz de 1 a 24 de novembro, no Teatro Nair Bello, localizado no Shopping Frei Caneca. Produzido pela Andarilho Filmes, da atriz e cantora Eline Porto, que também assina o texto e integra o elenco, o espetáculo celebra a história e a memória de mulheres reais, unindo gerações através da música.

Imagem: Divulgação

O espetáculo explora a potência de cantoras que cresceram ouvindo desde Marisa Monte até Whitney Houston, com um repertório que passeia pelos grandes sucessos dessas artistas. A dramaturgia se desenvolve através de jogos teatrais, criando um paralelo entre a força das mulheres brasileiras e a grandeza musical de cantoras homenageadas, a exemplo de Gal Costa, Rita Lee e Elza Soares.