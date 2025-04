Exposição sobre a vida e carreira de Messi chega a São Paulo

A "The Messi Experience - A Dream Come True", uma exposição imersiva sobre a vida e carreira do craque argentino Leo Messi, concebida para oferecer aos fãs uma vivência única no mundo do futebol, começa a ser exibida no Shopping Eldorado, em São Paulo, a partir deste sábado (26). Os ingressos estão disponíveis para compra no site da Eventim.

The Messi Experience - A Dream Come True Imagem: Divulgação

Disponível durante todos os dias da semana - de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 11h às 20h - a jornada imersiva terá duração de cerca de 75 minutos e contará com projeções em 360 graus, interatividade e tecnologias de ponta para que os fãs possam treinar como Messi ou interagir com ele por meio de recursos avançados, passando desde a infância do craque na Argentina, em Rosário, à conquista da Copa do Mundo com a seleção em 2022, entre outros momentos marcantes.