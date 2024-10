Campeã do maior festival de ballet do mundo apresenta novo espetáculo

Nos dias 4 e 5 de outubro, o Teatro Municipal de Americana recebe o espetáculo "Faça Amor, Não Faça Guerra". A apresentação propõe uma reflexão profunda sobre os contrastes entre a violência cotidiana e o poder do amor. No palco, mais de 30 bailarinos apresentarão 13 coreografias no estilo livre e contemporâneo.

Eliana Favarelli Imagem: Divulgação

Sob a direção artística de Eliana Favarelli, tricampeã do maior festival de ballet do mundo, Fernanda Araújo e Arilton Assunção, os bailarinos utilizam uma fusão de técnicas contemporâneas e movimentos livres para transmitir mensagens. Com uma trilha sonora que mistura sons diferentes, "Faça Amor, Não Faça Guerra" foi criado para ser uma experiência sensorial completa, onde luz, som e movimento se unem para criar um espetáculo único.

SERVIÇO

Espetáculo Faça Amor, não faça Guerra.

Onde: Teatro Municipal de Americana Lulu Benencase

Rua Gonçalves Dias, 696 - Americana, SP.

Quando: Sexta 04/10 e Sábado 05/10.

Horário - Abertura dos portões às 19h30 e início às 20h.