Shows da The Broadway Collection lideram as indicações ao Tony Awards

O Tony Awards, que será apresentado pela estrela de Wicked, Cynthia Erivo, reconhece os profissionais do teatro por suas conquistas notáveis nos palcos e está programado para ir ao ar no dia 8 de junho de 2025. Entre os indicados, está também Audra McDonald, que conquistou sua 11ª indicação como Melhor Atriz em Musical por Gypsy, quebrando o recorde de maior número de indicações já recebidas por qualquer artista. Empatados com dez indicações cada, Buena Vista Social Club, Death Becomes Her e Maybe Happy Ending lideram a lista de indicados.

Death Becomes Her Imagem: Divulgação

Inspirado no documentário de 1999 de Wim Wenders sobre a criação do álbum de mesmo nome, Buena Vista Social Club conta a verdadeira história de músicos durante a Revolução Cubana. Death Becomes Her traz à vida o clássico cult do cinema de 1992, acompanhando a rivalidade eterna entre a atriz Madeline Ashton e a escritora Helen Sharp. Maybe Happy Ending marca o retorno de Darren Criss à Broadway como protagonista da nova comédia musical romântica sobre a aventura surpreendente e encantadora de dois robôs.