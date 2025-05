Hermes Santos inaugura galeria própria em Alphaville

O artista visual Hermes Santos começa 2025 com uma conquista marcante em sua carreira: a abertura de sua própria galeria de arte. Após anos de trajetória, com exposições em diversas cidades do Brasil e também no exterior, o artista agora celebra um espaço dedicado exclusivamente à sua produção artística.

Hermes Santos Imagem: Divulgação

A HermesSantos Galeria está localizada no Centro Comercial de Alphaville, na Alameda dos Cravos, 63 - uma região estratégica e de fácil acesso, conhecida por reunir sofisticação e segurança. Pensada para ser mais do que um simples local de exposição, a galeria funciona como um espaço permanente para suas obras e também como um ponto de encontro acolhedor para amigos, colecionadores e apreciadores da arte contemporânea.