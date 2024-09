Paris Fashion Week: A Fusão entre Luxo, Novos Designers e Tradição

Novos Consumidores, Novos Designers

Um dos destaques foi a inclusão de novas marcas como Botter e Wales Bonner, que trouxeram narrativas culturais profundas e um compromisso com a sustentabilidade. Botter, ao explorar as origens caribenhas de seus designers, integra práticas ecológicas inovadoras em suas coleções, enquanto Wales Bonner mistura elementos da moda britânica e afro-caribenha, criando uma estética única e autêntica que celebra a herança multicultural com sofisticação. Essas marcas emergentes mostram que o luxo não está apenas nos materiais, mas também nas histórias e nos valores que representam.

Vaquera Imagem: Reprodução

A Vaquera, outra marca que chamou atenção nesta edição, trouxe uma proposta irreverente que desafia as normas tradicionais do luxo. Ao combinar o streetwear com a alta-costura, a marca rompe com os padrões de exclusividade clássicos, apresentando uma coleção que mistura exageros e proporções dramáticas com referências culturais urbanas. Essa abordagem de "luxo subversivo" é um reflexo do novo consumidor de luxo, que busca autenticidade e expressão individual.

Chanel, Louis Vuitton e Hermès Imagem: Reprodução

A Atemporalidade da Tradição

Enquanto os novos talentos ganham espaço, as maisons tradicionais continuam a desempenhar um papel essencial. Chanel, Louis Vuitton, Dior e Hermès reafirmaram seu compromisso com a moda de luxo, preservando a ligação com o passado por meio de suas técnicas artesanais e oferecendo coleções que equilibram história e modernidade. Essas casas tradicionais também definem as tendências globais e continuam a inspirar a nova geração de designers, mostrando que o luxo é atemporal e que sua essência reside na combinação de estética impecável, qualidade incomparável e visão de futuro.