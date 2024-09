Vanessa Giácomo participa da criação de coleção de roupas

Atualmente, a atriz também pode ser vista na série de sucesso no Globoplay, "O Jogo que mudou a história", criada por José Júnior, com direção de Heitor Dhalia. Neste drama, que trata do surgimento da guerra do narcotráfico no Rio, nas décadas de 1970 e 1980, Vanessa vive uma mulher religiosa casada com um dos protagonistas da trama, o presidente da associação de moradores de uma comunidade.

No cinema, Vanessa estará ao lado de Dan Stulbach, em "Fé para o impossível", dirigido por Ernani Nunes. O filme, ainda sem previsão de estreia, conta a história de Renee Murdoch, uma pastora americana radicada no Rio que foi brutalmente agredida na Barra da Tijuca em 2012. O longa é uma adaptação do livro "Dê a volta por cima", escrito por Renee e o marido.

Vanessa está escrevendo o roteiro de um filme que será rodado, ainda neste ano, no qual ela também irá atuar. O protagonista do longa será MC Daniel.

Internacional:

Com o fim do contrato com a Globo, Vanessa pôde aceitar um convite para o streaming internacional. A atriz já vinha sendo sondada para atuar fora do país. No ano passado esteve na África do Sul para atuar no projeto In Bloom, que estreou em março na Paramount, Pluto TV e MTV International. A direção é de Giuliana Monteiro, uma brasileira que se formou no exterior e fez sua carreira nos Estados Unidos.

Trata-se de um filme formado por cinco curtas, sendo todos eles com a mesma temática feminina. Cada um traz histórias de personagens de diferentes países, embora todas tenham sido gravadas na África do Sul. O Brasil foi escolhido como pano de fundo para a questão da violência psicológica e física por registrar altos índices dos crimes. "A minha personagem é uma mulher que sofre abuso de diferentes naturezas. Ela vive com o marido e os dois filhos fora do país, longe da família e dos amigos, sem nenhuma independência. Mas ela está decidida a mudar, a tomar as rédeas da própria vida. E, nesse momento, ela repensa toda a sua realidade, da mulher que ela era e da mulher que ela se tornou. Mas uma descoberta pode mudar todo o ritmo da história e ela vai contar muito com o apoio de um dos filhos. A trama também passa muito por aí, nessa relação deles dois", conta Vanessa.