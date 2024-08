Em homenagem a Lilia Klabin

O aniversário de Lilia Klabin foi festejado numa noite especial, onde família e amigos a cercaram de carinho e muitos parabéns. Além de um primoroso jantar (do buffet Zest) a noite foi regada a boa música, ao vivo, contagiando todos os convidados. Ligada à música popular, Lilia recebeu ainda um show de João Sabiá, que percorreu brilhantemente os meandros da bossa nova, além da presença do grupo Fórmula 4 e algumas das excelente cantoras que fizeram do seu saudoso Passatempo um templo do que há de melhor na música da noite de São Paulo.

Lilia e Regina Klabin Imagem: Divulgação