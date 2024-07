Dionne Warwick virá ao Brasil para duas únicas apresentações

Cinco vezes vencedora do Grammy, Dionne Warwick chega ao Brasil em outubro para apenas duas apresentações. A artista chega ao país logo após ser homenageada, no dia 19 de outubro, no The Rock & Roll Hall of Fame nos Estados Unidos.

Dionne Warwick Imagem: Divulgação

Os shows da turnê "One Last Time" no Brasil serão no dia 26 de outubro, na Vibra São Paulo e no dia 27 de outubro, no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Neles, Warwick cantará os seus maiores sucessos, como "That's What Friends Are For", "I'll Never Love This Way Again" e "Heartbreaker", entre muitos outros.