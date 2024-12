'Minha prisão ajudou a chamar a atenção para a caça ilegal às baleias', diz ativista Paul Watson

RFI: A decisão da Dinamarca é uma vitória para você e sua luta?

PW: Acho que é uma vitória e um reconhecimento do fato de que o Japão está matando baleias ilegalmente e tentando fazer de mim um exemplo. O país não quer que ninguém interfira em suas operações ilegais, mas não conseguiu. Continuaremos a nos opor à sua caça ilegal de baleias.

Minha prisão faz parte de uma campanha para expor as operações baleeiras ilegais do Japão. Na prisão, provavelmente ajudei a chamar mais atenção para o que o Japão está fazendo do que se eu tivesse ido com meu navio em alto-mar lutar impedir a ação dos baleeiros.

RFI: A Dinamarca não cedeu ao Japão. Como o seu caso acabou sendo resolvido?

A Dinamarca tem a obrigação de fazer o que é certo, dado o seu compromisso com os direitos humanos. As regras em matéria de extradição são claras. O Japão estava pressionando a Dinamarca e ameaçava cancelar projetos eólicos offshore multimilionários, caso eu não me entregasse. Isso mostra como esse caso é político.

RFI: Como você viveu os últimos cinco meses de detenção?