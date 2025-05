Missão secreta: como sumiço de submarino levou à descoberta do Titanic

Os quatro naufrágios, em tão pouco tempo, em plena Guerra Fria, são um mistério com ares de roteiro de "007". Envolvem diretamente as superpotências do século 20 e aliados importantes dos americanos. O tempo passou, as causas não foram descobertas (ou, ao menos, reveladas), e os acidentes acabaram esquecidos no tempo.

Nos anos 1980, um prestigiado oceanógrafo foi chamado para investigar o sumiço do submarino americano. Mas sua missão acabou ofuscada pelo que ele acabou descobrindo "nas horas vagas": os destroços do Titanic.

Submarino Scorpion Imagem: Getty Images

O naufrágio mais famoso do mundo

Já se passaram 26 anos do filme de James Cameron, um dos maiores marcos da história do cinema. O desastre é um assunto tremendamente popular até hoje, tanto que uma das notícias mais faladas de 2023 foi o acidente do submersível Titan, que implodiu ao levar turistas ao fundo do mar para ver o navio.

Por essas e outras, podemos ter a sensação de que os destroços "sempre" estiveram aí, em um ponto conhecido do oceano. Mas, pela maior parte do tempo desde que afundou, em 1912, a localização do navio foi um mistério.