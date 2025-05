Até voos internacionais: o que o aeroporto da 'Orlando Brasileira' promete

Cabe à estatal definir os investimentos necessários, considerando fatores como a demanda projetada, o potencial turístico e econômico da região, a saturação de aeroportos na mesma região, entre outros dados.

O governo federal, por sua vez, já destacou um total de R$ 104 milhões do orçamento da União de 2024 para o projeto. A construção também conta com um investimento inicial de R$ 500 milhões, vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em nota, a Infraero disse aguardar a definição do valor OGU (Orçamento Geral da União) para investimento no futuro Aeroporto de Olímpia e para iniciar os processos licitatórios. "Após essa definição será possível avançar no detalhamento do anteprojeto, incluindo custos, cronograma e demais especificações."

'Orlando Brasileira'

Terreno adquirido pela prefeitura para a construção do Aeroporto Internacional do Norte Paulista, em Olímpia Imagem: Divulgação/Prefeitura da Estância Turística de Olímpia

A previsão é ter capacidade para atender 1 milhão de passageiros ao ano. A cidade, que tem 34 mil leitos em hotéis, pousadas e resorts, recebeu, em 2024, pelo menos 3,5 milhões de visitantes — sem contar com os de um dia, que não se hospedam. As informações são da Secretaria de Turismo e Cultura do município.