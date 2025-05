Valência, Star Wars e a cidade que já nasceu do futuro

Ciutat de les Arts i les Ciències Imagem: Reprodução

Um arquiteto que projeta o amanhã

O responsável por esse cenário de ficção científica que existe no mundo real é Santiago Calatrava, arquiteto valenciano conhecido por sua estética ousada, orgânica, branca e imponente. Seu traço é reconhecível à distância: esqueletos de vidro e aço que parecem estar em movimento, mesmo quando estão parados.

Calatrava não se contenta em construir prédios. Ele desenha gestos. E um de seus trabalhos mais famosos no Brasil é justamente o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Erguido na zona portuária revitalizada, o museu evoca uma nave interestelar recém-pousada — ou prestes a decolar. A semelhança com sua cidade natal não é coincidência: a inspiração vem do mesmo imaginário que funde ciência, arte e sonho.

Museu de les Ciències Príncipe Felipe Imagem: Reprodução

A cidade das artes, das ciências? e dos Jedi?