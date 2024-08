'Greve de guarda-sóis' e 'revolta da toalha': privatização das praias dá ares de revolta ao verão europeu

A Espanha também sofre com a presença massiva de turistas. A cada ano no verão, além do litoral espanhol - 7 mil km de costa e mais de 3.500 praias - as ilhas Baleares e as Canárias, recebem milhões de pessoas ávidas por férias ensolaradas. A princípio, segundo a legislação do país, todas as praias são de uso público, mas cabem aos municípios decidirem como elas devem ser utilizadas.

Várias redes hoteleiras vendem seus pacotes oferecendo aos clientes praias privadas ou semi-privadas. Porém, é uma infração, e o hotel em questão pode receber uma sanção por isto.

Polêmica no litoral brasileiro

A PEC das Praias no Brasil não visa privatizar a área da faixa de areia nem o mar, ela se refere a uma área que fica a 33 metros do ponto mais alto da maré, mas o problema é o acesso ao mar. Hoje, estas áreas são da Marinha, mas podem ser administradas por empresas particulares como hotéis e bares e abre brechas para a privatização.

Há várias regiões no país, como Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que são conhecidas pelas propriedades privadas que dificultam acesso às praias, e que permitem a passagem de turistas e moradores somente mediante autorização. Caso a PEC das Praias seja aprovada pelo Congresso Nacional esta realidade pode se tornar mais frequente, pois a proposta irá legalizar o bloqueio de acesso às praias, já que altera as leis que exigem que casas de praia garantam acesso ao mar a cada 100 metros.

"A questão principal é o acesso. Porque a PEC retira a possibilidade de incidência do setor público na garantia das servidões de acesso a praias nos terrenos que estão adjacentes à costa. Fala-se que não vai se privatizar a faixa de areia, mas a questão é conseguir chegar lá", afirma o Lício Monteiro, professor de Geografia Política e Geopolítica na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ao site de notícias Brasil de Fato.