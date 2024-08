Boa comida e carreira: os países mais felizes do mundo para jovens adultos

O que torna a Lituânia especial para os jovens?

Para completar as entrevistas, os documentaristas optaram por convocar um encontro com seguidores no país. Nas ruas, um jovem apontou que "após um ano nos EUA, passou a apreciar a conexão com a natureza que se tem na Lituânia. Você pode facilmente ir a um lago ou uma linda floresta".

No entanto, outros comentários destacam como felicidade é, também, uma questão de perspectiva e referencial. Durante boa parte do século 19, a Lituânia esteve sob domínio russo e, por boa parte do século 20, sob o jugo soviético. Sua independência completa só foi conquistada em 11 de março de 1990.

Diante deste passado e da situação global atual, uma jovem acredita que seja mais fácil apreciar o momento atual da Lituânia. "Nunca estivemos tão bem como agora. [...] Todos nós estamos percebendo que podemos perder isso rápido, do mesmo jeito que a Ucrânia perdeu." Nos comentários do vídeo que já acumulou quase um milhão de visualizações em pouco mais de uma semana, há quem concorde: